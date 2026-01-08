Casal que chefiava facção na Bahia é preso no Espírito Santo

- Foto: Reprodução

Um casal, apontado como uma das lideranças de uma facção criminosa com atuação em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foi preso, nesta quinta-feira, 8. Os suspeitos foram localizado na cidade Serra, no Espírito Santo, pela Polícia Civil.

Segundo a 23ª Coorpin, Jefferson Quaresma Mota, de 30 anos, conhecido como Dazim, coordenava à distância atividades ligadas ao tráfico de drogas. Entre os crimes estão sequestros, torturas, homicídios e lavagem de dinheiro.

Mulher também foi presa

A operação também prendeu a jovem Miqueli Alves dos Santos, de 26 anos, apontada como companheira de Jefferson. Investigações apontam que ela também participava diretamente das atividades criminosas.

Durante a ação, a Polícia Civil também cumpriu dois mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços ligados ao casal. Os materiais apreendidos seguirão para análise pericial.

O casal segue custodiado e à disposição do Poder Judiciário e deve ser recambiado ao sistema prisional baiano.



A Polícia Civil seguirá investigando o caso, no intuito de identificar e capturar outros integrantes da organização criminosa.