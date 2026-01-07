Funcionários da Prefeitura e da Câmara são presos por homicídio

Eduardo Daleyson, um dos presos, é fiscal de contratos da Câmara Municipal de Santana do Acaraú - Foto: Reprodução Redes Sociais

Dois funcionários e um ex-servidor da Prefeitura e da Câmara Municipal de Santana do Acaraú, no Ceará, estão entre os quatro homens presos nesta terça-feira, 6, suspeitos de participação em um homicídio ocorrido no município de Massapê, também no interior cearense.

O fiscal de contratos da Câmara Municipal de Santana do Acaraú, Eduardo Daleyson Viana de Sousa, o orientador social temporário da Prefeitura, Carlos Eduardo da Silva,o ex-auxiliar de serviços gerais temporário da prefeitura, Hebranitty Renan Borges Silva, e Francisco Albeci Martins Filho, foram presos pela Polícia Militar horas após o crime, na localidade de Ipaguaçu Mirim.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Eles foram localizados durante uma operação que resultou na apreensão de armas de fogo, munições e outros materiais usados na ação criminosa.

As prisões

Após o crime, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) repassou informações à Polícia Militar indicando que quatro suspeitos estariam se deslocando da região de Gregório em direção à sede de Santana do Acaraú.

Diante da denúncia, equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) montaram uma campana em uma estrada vicinal que liga as localidades.

Durante a abordagem, os policiais encontraram dois revólveres calibre .38, uma arma artesanal do mesmo calibre, munições, balaclavas, uma mochila e um aparelho celular. Os quatro homens receberam voz de prisão no local e foram conduzidos à Delegacia Regional de Sobral.

Eles foram autuados por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 7, a Justiça do Ceará decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva.

Outras vítimas

De acordo com informações judiciais, uma testemunha afirmou que a vítima seria a quarta pessoa da mesma família assassinada, o que levanta a possibilidade de uma sequência de crimes. A Justiça também avaliou que o homicídio pode ter relação com disputas entre facções criminosas, embora, até o momento, os investigados não respondam por organização criminosa.

Procurados, o prefeito e o presidente da Câmara Municipal de Santana do Acaraú não se manifestaram. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.