Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGADOS

Funcionários da Prefeitura e da Câmara são presos por homicídio

Ex-funcionário da Câmara também está detido por participação no crime

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

07/01/2026 - 23:47 h
Eduardo Daleyson, um dos presos, é fiscal de contratos da Câmara Municipal de Santana do Acaraú
Eduardo Daleyson, um dos presos, é fiscal de contratos da Câmara Municipal de Santana do Acaraú -

Dois funcionários e um ex-servidor da Prefeitura e da Câmara Municipal de Santana do Acaraú, no Ceará, estão entre os quatro homens presos nesta terça-feira, 6, suspeitos de participação em um homicídio ocorrido no município de Massapê, também no interior cearense.

O fiscal de contratos da Câmara Municipal de Santana do Acaraú, Eduardo Daleyson Viana de Sousa, o orientador social temporário da Prefeitura, Carlos Eduardo da Silva,o ex-auxiliar de serviços gerais temporário da prefeitura, Hebranitty Renan Borges Silva, e Francisco Albeci Martins Filho, foram presos pela Polícia Militar horas após o crime, na localidade de Ipaguaçu Mirim.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Eles foram localizados durante uma operação que resultou na apreensão de armas de fogo, munições e outros materiais usados na ação criminosa.

As prisões

Após o crime, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) repassou informações à Polícia Militar indicando que quatro suspeitos estariam se deslocando da região de Gregório em direção à sede de Santana do Acaraú.

Diante da denúncia, equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) montaram uma campana em uma estrada vicinal que liga as localidades.

Durante a abordagem, os policiais encontraram dois revólveres calibre .38, uma arma artesanal do mesmo calibre, munições, balaclavas, uma mochila e um aparelho celular. Os quatro homens receberam voz de prisão no local e foram conduzidos à Delegacia Regional de Sobral.

Eles foram autuados por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 7, a Justiça do Ceará decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva.

Outras vítimas

De acordo com informações judiciais, uma testemunha afirmou que a vítima seria a quarta pessoa da mesma família assassinada, o que levanta a possibilidade de uma sequência de crimes. A Justiça também avaliou que o homicídio pode ter relação com disputas entre facções criminosas, embora, até o momento, os investigados não respondam por organização criminosa.

Leia Também:

Idoso desaparecido é encontrado morto às margens da BR-407
Adolescente oferece cigarro eletrônico à sobrinha de 2 anos
Arsenal é encontrado em operação que investiga assassinato na Bahia

Procurados, o prefeito e o presidente da Câmara Municipal de Santana do Acaraú não se manifestaram. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

armas de fogo Câmara Municipal ceará ex-servidor Facções criminosas funcionários HOMICÍDIO homicídio qualificado investigação massapê munições operação polícia militar porte ilegal de arma PREFEITURA prisão preventiva quatro homens santana do acaraú

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eduardo Daleyson, um dos presos, é fiscal de contratos da Câmara Municipal de Santana do Acaraú
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações

Eduardo Daleyson, um dos presos, é fiscal de contratos da Câmara Municipal de Santana do Acaraú
Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

Eduardo Daleyson, um dos presos, é fiscal de contratos da Câmara Municipal de Santana do Acaraú
Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

Eduardo Daleyson, um dos presos, é fiscal de contratos da Câmara Municipal de Santana do Acaraú
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

x