Idoso desaparecido é encontrado morto às margens da BR-407

Seu Antônio estava desaparecido desde a segunda-feira, 5 - Foto: Reprodução Redes Sociais

Depois de dois dias de angústia e buscas incansáveis, a esperança pelo retorno de seu Antônio Hélio, de 75 anos, deu lugar ao luto e a tristeza, no início da noite desta quarta-feira, 7. O idoso estava desaparecido desde a última segunda-feira, 5, e foi encontrado morto.

O corpo de seu Antônio foi localizado em uma área de mata às margens da BR-407, trecho que liga os municípios de Capim Grosso e Senhor do Bonfim, por volta das 18h30, por amigos e familiares, que utilizavam um drone nas buscas.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. Após a localização do corpo, os órgãos competentes foram acionados para realizar os procedimentos legais, incluindo perícia e remoção, que irão auxiliar na apuração do caso. O sepultamento está previsto para a tarde desta quinta-feira, 8, no cemitério do município de Capim Grosso.