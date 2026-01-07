Adolescente oferece cigarro eletrônico à sobrinha de 2 anos

Menina com cigarro eletrônico - Foto: Reprodução

Um vídeo gravado e publicado por uma adolescente nas redes sociais mostra a jovem oferecendo um cigarro eletrônico à sua sobrinha, uma criança, de apenas 2 anos, em Açailândia, a 562 km de São Luís, no Maranhão. Nas imagens, a bebê aparece inalando a fumaça, enquanto a tia grava a cena.

O caso foi registrado pelo Conselho Tutelar, que tomou conhecimento do vídeo na noite da segunda-feira, 5. Na manhã desta terça-feira, 6, a família da criança foi localizada, notificada e recebeu orientação sobre os riscos graves à saúde provocados pelo uso do cigarro eletrônico, incluindo dependência, danos físicos e efeitos sobre o desenvolvimento mental.

A adolescente responsável pelo vídeo foi encaminhada à rede municipal de proteção e atendimento, seguindo as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para acompanhamento e medidas socioeducativas.

O Conselho Tutelar reforçou que todos os procedimentos estão sendo tomados para garantir a segurança da criança e prevenir novos episódios de risco. A venda e a comercialização de cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil, devido à presença de substâncias nocivas à saúde.