INTERCEPTADA
Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos
Mulher, que é mãe de um interno, foi flagrada pelo equipamento BodyScan
Por Andrêzza Moura
Uma idosa foi flagrada pelo equipamento BodyScan tentando entrar na Cadeia Pública de Salvador, no bairro da Mata Escura, com drogas e aparelhos eletrônicos escondidos em uma muleta e em sandálias, na tarde desta quarta-feira, 7.
Ela foi interceptada durante a fiscalização avançada da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). A senhora, que não teve o nome revelado, é mãe de um interno, que também não foi identificado.
Entre os itens apreendidos estavam dois smartwatches, dois carregadores de celular, dois cabos USB, um carregador de indução e aproximadamente 2 gramas de substância semelhante à maconha.
A Polícia Penal da Bahia realizou todos os procedimentos administrativos necessários e encaminhou a idosa e o material apreendido à Central de Flagrantes para registro de ocorrência.
