Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

Idosa estava com material escondido na moleta e sandália - Foto: Divulgação SEAP

Uma idosa foi flagrada pelo equipamento BodyScan tentando entrar na Cadeia Pública de Salvador, no bairro da Mata Escura, com drogas e aparelhos eletrônicos escondidos em uma muleta e em sandálias, na tarde desta quarta-feira, 7.

Ela foi interceptada durante a fiscalização avançada da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). A senhora, que não teve o nome revelado, é mãe de um interno, que também não foi identificado.

Entre os itens apreendidos estavam dois smartwatches, dois carregadores de celular, dois cabos USB, um carregador de indução e aproximadamente 2 gramas de substância semelhante à maconha.

Material apreendido | Foto: Divulgação SEAP

A Polícia Penal da Bahia realizou todos os procedimentos administrativos necessários e encaminhou a idosa e o material apreendido à Central de Flagrantes para registro de ocorrência.