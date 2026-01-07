Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INTERCEPTADA

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

Mulher, que é mãe de um interno, foi flagrada pelo equipamento BodyScan

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

07/01/2026 - 21:48 h
Idosa estava com material escondido na moleta e sandália
Idosa estava com material escondido na moleta e sandália -

Uma idosa foi flagrada pelo equipamento BodyScan tentando entrar na Cadeia Pública de Salvador, no bairro da Mata Escura, com drogas e aparelhos eletrônicos escondidos em uma muleta e em sandálias, na tarde desta quarta-feira, 7.

Ela foi interceptada durante a fiscalização avançada da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). A senhora, que não teve o nome revelado, é mãe de um interno, que também não foi identificado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre os itens apreendidos estavam dois smartwatches, dois carregadores de celular, dois cabos USB, um carregador de indução e aproximadamente 2 gramas de substância semelhante à maconha.

Material apreendido
Material apreendido | Foto: Divulgação SEAP

Leia Também:

Uma das três crianças desaparecidas no Maranhão é encontrada viva
Gerente é alvo de atentado a tiros no interior da Bahia
Homem é preso por matar vizinhos que conheceu em app de relacionamento

A Polícia Penal da Bahia realizou todos os procedimentos administrativos necessários e encaminhou a idosa e o material apreendido à Central de Flagrantes para registro de ocorrência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apreensão Bahia BodyScan Cadeia Pública de Salvador drogas eletrônicos flagrada Flagrante idosa Muleta polícia penal Salvador sandálias Seap

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Idosa estava com material escondido na moleta e sandália
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

Idosa estava com material escondido na moleta e sandália
Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

Idosa estava com material escondido na moleta e sandália
Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

Idosa estava com material escondido na moleta e sandália
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

x