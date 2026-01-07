Menu
DESAPARECIMENTO MISTERIOSO

Uma das três crianças desaparecidas no Maranhão é encontrada viva

Primos desapareceram no domingo, 4, enquanto brincavam

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

07/01/2026 - 21:08 h
Menino, de 8 anos, foi localizado na tarde desta quarta-feira, 7
Menino, de 8 anos, foi localizado na tarde desta quarta-feira, 7 -

Depois de quatro dias de tensão e buscas intensas, um das três crianças desaparecidas em Bacabal, no Maranhão, foi finalmente encontrado. O menino de 8 anos foi localizado, na tarde desta quarta-feira, 7, no povoado Santa Rosa, a cerca de 250 km de São Luís, e levado ao Hospital Geral de Bacabal, onde recebeu os primeiros atendimentos.

O menino foi encontrado por um carroceiro no povoado vizinho ao local onde havia desaparecido no domingo, 4, quando brincava na área de mata próxima ao quilombo local. Ele é primo dos irmãos, Ágata Isabelle, de 5 anos, e Allan Michael, de 4, que continuam desaparecidos. As buscas prosseguem, com reforço de cães farejadores, drone com sensor térmico e helicóptero do Centro Tático Aéreo.

Segundo a família, as crianças conhecem bem a região. O pai do menino, José Wanderson Cardoso, que acompanhava o primo durante brincadeiras na mata, disse acreditar que se tratou de um possível sequestro. “Se perder, meu menino não se perde nesse mato. Ele já é acostumado a rodar aqui comigo. A esperança é encontrar nossos filhos vivos”, afirmou à TV Mirante.

Os irmãos, Ágata e Allan, de 5 e 4 anos, seguem desaparecidos
Os irmãos, Ágata e Allan, de 5 e 4 anos, seguem desaparecidos | Foto: Reprodução Redes Sociais

O menino chegou ao hospital de ambulância, sendo recebido com aplausos, e passará por exames para avaliar seu estado de saúde. Até o momento, não há informações sobre complicações médicas.

Prisão

Na terça-feira,6, durante as buscas, um homem, que não teve o nome revelado e que é companheiro da avó de uma das crianças, foi detido. Segundo informações da Polícia Civil, a prisão não tem ligação direta com o desaparecimento.

O suspeito foi preso por um mandado de tentativa de estupro contra uma adolescente, de 16 anos, registrado no dia 1º de janeiro. Na casa dele, foram encontrados uma peça de roupa suja e três cruzes, recolhidas para análise. O homem nega qualquer envolvimento no caso das crianças.

As crianças costumam brincar juntas na mata. As investigações seguem, e a Polícia Civil mantém alerta para qualquer pista que leve à localização de Ágata e Allan.

x