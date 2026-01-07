Menu
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Gerente é alvo de atentado a tiros no interior da Bahia

Vítima de 25 anos foi atingida no braço ao chegar em casa de motocicleta

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

07/01/2026 - 20:04 h
Homem foi baleado quando chegava em casa
Homem foi baleado quando chegava em casa -

O gerente de empresa sobreviveu a um atentado a tiros, na noite desta segunda-feira, 5, no bairro Pequi, em Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia. Segundo informações iniciais, a vítima, de 25 anos e que não teve o nome revelado, estava chegando em casa de motocicleta, na Rua Cristóvão Colombo, quando foi surpreendida pelos tiros.

Ele foi atingido em um dos braços e levado ao Hospital Geral de Eunápolis (HGE). Até o momento, não há atualizações sobre seu estado de saúde. A motocicleta também foi atingida pelos disparos.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A autoria e a motivação do crime ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil de Eunápolis. As investigações deverão analisar imagens de câmeras de segurança da região, para elucidar o crime, que à princípio, é apurada como tentativa de homicídio.

