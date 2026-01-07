OPERAÇÃO POLICIAL
Arsenal é encontrado em operação que investiga assassinato na Bahia
A vítima foi identificada como Marcelo dos Santos Sousa
Por Leilane Teixeira
Mandados de busca e apreensão domiciliar cumpridos na manhã desta quarta-feira, 8, resultaram na apreensão de armas de fogo, centenas de munições e um veículo suspeito de ter sido utilizado em um homicídio registrado no dia 25 de dezembro de 2025, no município de Juazeiro, no norte da Bahia.
A vítima foi identificada como Marcelo dos Santos Sousa, de 38 anos, encontrado morto com perfurações por arma de fogo no bairro Itaberaba.
As diligências ocorreram no bairro Jardim Primavera e tiveram como alvo um homem de 39 anos. Durante as buscas, os policiais apreenderam:
- um veículo suspeito
- duas pistolas
- 260 munições calibre 9 mm intactas e 14 deflagradas
- uma espingarda semiautomática calibre 12
- 212 munições calibre 12
- aparelhos celulares
Todo o material recolhido foi encaminhado para perícia e deverá subsidiar o avanço das investigações.
Ação conjunta
A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Homicídios de Juazeiro (DH/Juazeiro), com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Norte), vinculado à 17ª Coorpin.
O caso segue sob apuração, com novas oitivas e diligências para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes