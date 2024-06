Diácono que desapareceu em rio de Porto Seguro é encontrado morto | A TARDE

O pescador de 66 anos que estava desaparecido desde domingo, 2, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, foi encontrado morto nesta quarta-feira, 5. O corpo foi localizado nesta manhã por equipes de mergulho, próximo à Marina Buranhém.

Osvaldo Santos Reis, além de pescador, é diácono da 2ª Igreja Batista de Porto Seguro. Ele pescava no rio Buranhém quando foi visto pela última vez.

A família de Osvaldo já fez o reconhecimento e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) deve coletar o corpo para a perícia.

O sumiço do idoso foi notado porque ele estava escalado para fazer a abertura do culto de domingo à noite, mas não apareceu.

Membros da igreja foram procurá-lo e encontraram a motocicleta e o barco de Osvaldo, com todos os pertences dele, na região onde ele havia ido pescar. Eles acreditam que a tarrafa usada por ele, uma espécie de rede em forma circular, prendeu em algum lugar e o pescador pode ter tentado tirar e caído no rio.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas na segunda-feira, 3, pela manhã e tarde, e seguiu o trabalho até esta quarta, quando o corpo foi encontrado.

Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou que a Delegacia da Capitania dos Portos, em Porto Seguro (DelPSeguro), também se empenhou no salvamento, acionando o Plano de Auxílio Mútuo com o objetivo de divulgar o desaparecimento de Osvaldo às colônias de pesca, alertar e solicitar apoio de outros órgãos e embarcações que navegam nas áreas próximas.



