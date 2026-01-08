Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

Operação cumpre mandados em bairros nobres de Salvador, como Horto Florestal, Pituba, Cidade Jardim e Patamares

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/01/2026 - 11:44 h | Atualizada em 08/01/2026 - 11:57
A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão
A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão -

Uma empresa se tornou alvo da Polícia Civil por supostos indícios de irregularidades em contratos de tecnologia firmados por meio de licitações públicas, nesta quinta-feira, 8, na Bahia. Segundo as apurações, a empresa teria recebido pagamentos por serviços que não teriam sido efetivamente prestados.

A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, sendo 10 em Salvador, incluindo bairros nobres da capital baiana, como Horto Florestal, Pituba, Candeal, Cidade Jardim e Patamares, além de uma diligência realizada em Feira de Santana, no bairro da Lagoa Grande.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a PC, ao todo, nove pessoas físicas e uma pessoa jurídica são investigadas. A operação mobilizou 48 policiais civis. As investigações começaram após informações repassadas por órgãos de controle interno da própria Polícia Civil, que identificaram possíveis inconsistências na execução de dois contratos firmados com a empresa investigada.

Imagem ilustrativa da imagem Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas
| Foto: Filipe Conceição e Lucas Cerqueira / Ascom PCBA

Leia Também:

Casal que chefiava facção na Bahia é preso no Espírito Santo
Suspeita de matar mulher na frente do filho na Bahia seguirá presa
PF vai apurar caso de influenciadores pagos para defender banco Master

De acordo com as investigações, apesar de ter sido remunerada parcialmente, a empresa não teria executado os serviços previstos:

  • O primeiro contrato, destinado ao desenvolvimento de software, tinha valor de aproximadamente R$ 3 milhões.
  • O segundo, referente à prestação de suporte técnico, totalizava R$ 6,6 milhões.

Assim que as irregularidades foram detectadas, os pagamentos foram suspensos. A Justiça autorizou o bloqueio das contas vinculadas aos investigados, como forma de garantir eventual ressarcimento ao erário.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos, computadores, celulares e uma central de backup. As investigações seguem em andamento para aprofundar a apuração dos fatos, identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a dinâmica das supostas irregularidades.

Veja vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corrupção investigações irregularidades licitações públicas Polícia Civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão
Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão
Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

x