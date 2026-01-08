Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão - Foto: Filipe Conceição e Lucas Cerqueira / Ascom PCBA

Uma empresa se tornou alvo da Polícia Civil por supostos indícios de irregularidades em contratos de tecnologia firmados por meio de licitações públicas, nesta quinta-feira, 8, na Bahia. Segundo as apurações, a empresa teria recebido pagamentos por serviços que não teriam sido efetivamente prestados.

A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, sendo 10 em Salvador, incluindo bairros nobres da capital baiana, como Horto Florestal, Pituba, Candeal, Cidade Jardim e Patamares, além de uma diligência realizada em Feira de Santana, no bairro da Lagoa Grande.

De acordo com a PC, ao todo, nove pessoas físicas e uma pessoa jurídica são investigadas. A operação mobilizou 48 policiais civis. As investigações começaram após informações repassadas por órgãos de controle interno da própria Polícia Civil, que identificaram possíveis inconsistências na execução de dois contratos firmados com a empresa investigada.

De acordo com as investigações, apesar de ter sido remunerada parcialmente, a empresa não teria executado os serviços previstos:

O primeiro contrato, destinado ao desenvolvimento de software, tinha valor de aproximadamente R$ 3 milhões.

O segundo, referente à prestação de suporte técnico, totalizava R$ 6,6 milhões.

Assim que as irregularidades foram detectadas, os pagamentos foram suspensos. A Justiça autorizou o bloqueio das contas vinculadas aos investigados, como forma de garantir eventual ressarcimento ao erário.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos, computadores, celulares e uma central de backup. As investigações seguem em andamento para aprofundar a apuração dos fatos, identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a dinâmica das supostas irregularidades.

