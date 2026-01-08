PF vai apurar caso de influenciadores pagos para defender banco Master

Banco Master é alvo de inspeção do TCU - Foto: Divulgação | Banco Master

A Polícia Federal decidiu instaurar inquérito para apurar relatos de influenciadores que afirmam ter sido procurados para produzir conteúdos em defesa do Banco Master e com críticas ao Banco Central (BC). Segundo informações preliminares, cerca de 46 perfis em redes sociais estariam envolvidos em uma ação coordenada de publicações digitais.

A movimentação já vinha sendo observada durante a análise, pelo órgão regulador, da venda do banco para o BRB (Banco de Brasília), mas se intensificou nos últimos dias em meio às disputas jurídicas no STF (Supremo Tribunal Federal) e no TCU (Tribunal de Contas da União) entre investigadores e advogados do Master. As informações são da Folha de S.Paulo.

De acordo com a apuração, os influenciadores passaram a divulgar conteúdos com recortes parciais sobre os desdobramentos da liquidação do Banco Master, incluindo críticas à atuação do Banco Central e ao processo de liquidação da instituição.

A ofensiva digital também tem como alvo o presidente do BC, Gabriel Galípolo, familiares, o diretor de Fiscalização, Aílton de Aquino Santos, além de banqueiros e entidades do sistema financeiro que divulgaram notas em apoio à decisão técnica de liquidar o banco, anunciada em novembro.

O presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney, também foi citado como alvo das publicações. Em nota, a entidade informou que realizou um mapeamento dos ataques e identificou um volume atípico de postagens em dezembro que mencionam a federação, avaliando se o episódio pode ser caracterizado como uma ação coordenada.