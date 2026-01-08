Jerônimo cita força do 2 de Julho ao relembrar ataques do 8 de janeiro

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) no 7 de setembro - Foto: Adriel Francisco e Lucas Silva Pereira | GOVBA

Os ataques à democracia ocorridos em 8 de janeiro de 2023 completam três anos nesta quinta-feira. A data tem motivado manifestações de líderes políticos, como o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), além da convocação de um ato nacional.

O dia também será marcado pela assinatura do veto do presidente Lula (PT) ao projeto de lei que reduz a pena dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), chamado de PL da Dosimetria.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jerônimo Rodrigues relembra 8 de janeiro e cita o 2 de Julho

Nas redes sociais, o chefe do Executivo baiano fez um paralelo entre a resistência democrática atual e a história da Bahia, especificamente o 2 de Julho, data que marca a Independência do Brasil no estado.



“A democracia é um valor inegociável. Preservar a memória do 8 de janeiro é garantir que o autoritarismo jamais se repita. Na Bahia, terra do 2 de Julho e de lutas históricas por liberdade e soberania, seguimos firmes no enfrentamento a qualquer tentativa de destruição da nossa democracia", disse o governador.

Para Jerônimo, a data que culminou na depredação dos prédios dos Três Poderes por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não deve ser esquecida. "Recordar é um dever cívico e institucional para que nunca mais aconteça”, concluiu.

Veja

PT convoca manifestação no 8 de janeiro

O Partido dos Trabalhadores (PT) convocou a militância para um ato simbólico pela democracia, no dia 8 de janeiro, fazendo alusão aos atos golpistas de 2023, que resultou na depredação dos prédios dos Três Poderes.

A convocação foi feita por meio das redes sociais do partido no último domingo, 4, e terá início às 10h30, em frente ao Palácio do Planalto.

Uma das figuras esperadas durante o ato é o presidente Lula (PT), além de parlamentares de esquerda.

Em vídeo nas redes sociais, o petista disse: "Eles querem que o 8 de janeiro caia no esquecimento e nós queremos que a sociedade não se esqueça nunca".

Lula vai vetar PL que reduz pena de penas de condenados pelos atos golpistas

O ato em Brasília também será marcado pela assinatura do veto do presidente Lula ao projeto de lei que reduz as penas de Jair Bolsonaro e de outros condenados pela tentativa de golpe de Estado.

Lula reservou o dia 8 de janeiro, data que marca os três anos dos ataques às sedes dos Poderes, para dar caráter simbólico e visibilidade à decisão. O prazo final para o veto é 12 de janeiro, 15 dias após o envio do texto pelo Congresso Nacional.

Sob a coordenação do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira, a Presidência prepara uma solenidade que será transmitida por telões instalados em frente ao Palácio do Planalto.