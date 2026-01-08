8 de janeiro: após três anos, Memorial da Democracia não saiu do papel

- Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

Três anos após os atos que depredaram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não iniciou a construção do Memorial da Democracia em Brasília.

Anunciado em 2024, o projeto chegou a ser incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) com um recurso de R$ 40 milhões.

Segundo o Ministério da Cultura (MinC), o museu seria erguido no Setor Cultural, lado norte da Esplanada dos Ministérios, próximo ao Teatro Nacional Cláudio Santoro.



Apesar do planejamento, as obras, previstas para começar em 2025, ainda não tiveram início, e o terreno permanece sem sinais de intervenção.

Prejuízo financeiro

A depredação dos prédios dos Três Poderes por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gerou um prejuízo superior a R$ 26 milhões. Segundo estimativa da Procuradoria-Geral da República (PGR), os danos ficaram divididos da seguinte forma:

Palácio do Planalto: R$ 7,9 milhões

Câmara dos Deputados: cerca de R$ 3 milhões

Senado Federal: R$ 4 milhões

Supremo Tribunal Federal (STF): R$ 12 milhões

O valor inclui danos patrimoniais, destruição de estruturas, obras de arte e presentes históricos recebidos pelo Brasil ao longo do tempo.

Números na Justiça

Os processos no STF contra os envolvidos no ato golpista resultaram em mais de 810 condenações, 14 absolvições e dezenas de foragidos.

De acordo com dados da Primeira Turma da Corte, responsável pelos casos, até o final de 2025, foram condenadas 810 pessoas, sendo 395 por crimes mais graves e 415 por infrações menos severas.