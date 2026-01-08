POLÍCIA
Homem suspeito de balear delegado na Engomadeira é morto a tiros na Graça
Policial Civil Jean Fiúza foi atingido durante uma ação policial em julho de 2025
Por Victoria Isabel
O homem suspeito de balear o delegado da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), Jean Fiúza, durante uma ação policial na Engomadeira, foi morto a tiros pela polícia na Graça, bairro nobre de Salvador, nesta quinta-feira, 8. A ação também resultou na apreensão de uma arma de fogo e entorpecentes.
O suspeito foi identificado como Matheus de Jesus Santos, de 28 anos. De acordo com a Polícia Civil, ele era apontado como um dos envolvidos em disparos efetuados contra policiais civis, durante o cumprimento de mandados judiciais, em 14 de julho de 2025, no bairro da Engomadeira. Na ocasião, as equipes foram recebidas a tiros e o delegado Jean Fiúza foi atingido.
Nesta quinta, durante o cumprimento da ordem judicial, Matheus tentou fazer uma mulher refém e passou a se deslocar pelos cômodos do imóvel, efetuando disparos contra as equipes. Diante da agressão, houve revide para cessar a ameaça.
Após ser baleado pelos policiais, Matheus foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.
Armas e drogas apreendidas
O mandado judicial foi representado após o avanço das investigações e o recebimento de informações anônimas que indicavam a localização do investigado, além de sua suposta ligação com o tráfico de drogas e com grupos criminosos atuantes na região.
No local, foram apreendidos a arma de fogo utilizada na ação e entorpecentes, entre maconha, crack, cocaína e LSD. Todo o material foi encaminhado para perícia.
