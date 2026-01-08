POLÍCIA
Brasileiro desaparece após se juntar ao Exército russo na guerra da Ucrânia
Sem notícias há meses, família recebeu informação extraoficial sobre possível morte, ainda não confirmada
Por Luan Julião
Seis meses após deixar o Brasil rumo à Europa para se juntar às forças russas na guerra contra a Ucrânia, o paradeiro de um jovem paulista permanece desconhecido. Chairon Vitor Sepulvida, de 23 anos, nascido em Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo, deixou de manter contato com a família em julho de 2025, dando início a uma busca marcada por incertezas e falta de respostas oficiais.
Segundo relato da mãe, Charlaenne Sepulvida dos Santos, o filho se alistou no Exército da Federação Russa em março de 2025, motivado pelo desejo de atuar diretamente no conflito armado. Após chegar ao continente europeu, Chairon passou a compartilhar nas redes sociais imagens em que aparecia fardado e portando armamento militar. Em uma das publicações, escreveu a frase “Para poucos”.
O contato com os pais foi interrompido cerca de quatro meses após o alistamento. Desde então, nenhuma mensagem enviada pela família foi respondida, o que intensificou a angústia diante da ausência de informações concretas sobre a situação do brasileiro.
Cinco meses depois do desaparecimento, a mãe recebeu uma informação extraoficial indicando que o nome do filho constaria em uma lista de soldados mortos. Apesar disso, não houve qualquer confirmação formal que comprovasse a morte.
Em resposta à família, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou, por meio de comunicado oficial, que a Embaixada do Brasil em Moscou recebeu dados do governo russo sobre a situação de Chairon. De acordo com o informe, o brasileiro foi colocado à disposição do comandante da Unidade Militar nº 90600 no dia 30 de julho de 2025.
O documento aponta que Chairon segue vinculado à unidade militar, porém não há registro de que esteja em atividade. A ausência foi classificada como de causa desconhecida por um período superior a um mês, o que mantém o caso sem uma definição oficial sobre seu destino.
