Brasileiro desaparece após se juntar ao Exército russo na guerra da Ucrânia

Chairon Vitor Sepulvida, de 23 anos - Foto: Reprodução / Instagram

Seis meses após deixar o Brasil rumo à Europa para se juntar às forças russas na guerra contra a Ucrânia, o paradeiro de um jovem paulista permanece desconhecido. Chairon Vitor Sepulvida, de 23 anos, nascido em Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo, deixou de manter contato com a família em julho de 2025, dando início a uma busca marcada por incertezas e falta de respostas oficiais.

Segundo relato da mãe, Charlaenne Sepulvida dos Santos, o filho se alistou no Exército da Federação Russa em março de 2025, motivado pelo desejo de atuar diretamente no conflito armado. Após chegar ao continente europeu, Chairon passou a compartilhar nas redes sociais imagens em que aparecia fardado e portando armamento militar. Em uma das publicações, escreveu a frase “Para poucos”.

O contato com os pais foi interrompido cerca de quatro meses após o alistamento. Desde então, nenhuma mensagem enviada pela família foi respondida, o que intensificou a angústia diante da ausência de informações concretas sobre a situação do brasileiro.

Cinco meses depois do desaparecimento, a mãe recebeu uma informação extraoficial indicando que o nome do filho constaria em uma lista de soldados mortos. Apesar disso, não houve qualquer confirmação formal que comprovasse a morte.

Em resposta à família, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou, por meio de comunicado oficial, que a Embaixada do Brasil em Moscou recebeu dados do governo russo sobre a situação de Chairon. De acordo com o informe, o brasileiro foi colocado à disposição do comandante da Unidade Militar nº 90600 no dia 30 de julho de 2025.

O documento aponta que Chairon segue vinculado à unidade militar, porém não há registro de que esteja em atividade. A ausência foi classificada como de causa desconhecida por um período superior a um mês, o que mantém o caso sem uma definição oficial sobre seu destino.