Líder da Assembleia da Venezuela agradece defesa de Lula ao país

Presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez. - Foto: Federico Parra / AFP

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por "sempre estar ao lado" do povo venezuelano e ajudar a defender o direito à independência e paz.

A fala aconteceu durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, 8, na qual Rodríguez anunciou que o governo libertará um "número importante" de prisioneiros.

"Quero aproveitar sua pergunta para agradecer quem sempre esteve ao lado do povo venezuelano para defender o direito que temos à vida plena, autodeterminação, independência e paz", afirmou o parlamentar antes de citar Lula nominalmente.

Ele também agradeceu ao ex-líder espanhol José Luis Rodríguez Zapatero e ao governo do Catar. De acordo com o chanceler José Manuel Albares, cidadãos espanhóis devem estar entre as pessoas que serão soltas pelo governo venezuelano.

Críticas de Lula

No dia da operação militar do governo Donald Trump que levou à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, Lula fez uma publicação nas redes sociais, afirmando que o ataque norte-americano ao território venezuelano e a captura do chefe de Estado ultrapassaram o que chamou de “linha do aceitável”.

O petista disse ainda que a ação remete “aos piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe” e ameaça a preservação da região como zona de paz.