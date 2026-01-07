Menu
ELEIÇÕES 2026

Após ação na Venezuela, governo Lula envia recado duro aos EUA

Chanceler Mauro Vieira teria telefonado para o secretário norte-americano Marco Rubio

Redação

Por Redação

07/01/2026 - 11:25 h | Atualizada em 07/01/2026 - 12:09
Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio
Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio -

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, conversou por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e apresentou a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contrária a intervenções externas em processos eleitorais da América Latina.

A conversa, segundo informações do portal Metrópoles, ocorreu na terça-feira, 6. Em 2026, países como Brasil, Colômbia, Peru e Costa Rica terão eleições presidenciais.

O cenário que mais preocupa o governo brasileiro é o da Colômbia, atualmente governada por Gustavo Petro, que não pode concorrer à reeleição por restrições da legislação eleitoral do país.

Segundo informações de interlocutores do Itamaraty, Petro teria pedido apoio de Lula para evitar qualquer tipo de interferência externa no pleito colombiano após o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizar uma ofensiva militar na Venezuela e prender Nicolás Maduro.

O governo brasileiro avalia que há risco de Washington ampliar sua atuação na região e não se limitar às ações já realizadas em território venezuelano, o que poderia afetar a estabilidade política de outros países da América do Sul.

O primeiro turno da eleição presidencial na Colômbia está marcado para 31 de maio. Caso nenhum candidato alcance a maioria necessária, o segundo turno será realizado em 21 de junho.

x