Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TENSÃO

Petro pede que população “tome poder” se Trump atacar Colômbia

Presidente colombiano deu ordem após ameaças do republicano

Ane Catarine

Por Ane Catarine

05/01/2026 - 12:16 h
Imagem ilustrativa da imagem Petro pede que população “tome poder” se Trump atacar Colômbia
-

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu na madrugada desta segunda-feira, 5, que a população “tome o poder” em cada município do país caso o governo colombiano seja alvo de uma ação militar ilegítima por parte dos Estados Unidos.

A declaração, publicada na rede social X (antigo Twitter), ocorre após ameaças feitas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, um dia depois do ataque dos Estados Unidos à Venezuela e da prisão de Nicolás Maduro.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Tenho enorme fé no meu povo e é por isso que pedi que defendam o presidente contra qualquer ato ilegítimo de violência. A forma de me defender é tomar o poder em cada município do país. A ordem às forças de segurança não é atirar contra o povo, mas contra os invasores, escreveu.
Gustavo Petro

O presidente colombiano também afirmou que qualquer comandante das Forças Armadas que demonstrar lealdade aos Estados Unidos em detrimento da Colômbia será destituído do cargo.

“Qualquer comandante das Forças Armadas que preferir a bandeira dos Estados Unidos à bandeira colombiana será imediatamente destituído da instituição, por ordem de todos os soldados e por minha própria ordem”, completou.

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro celebra captura de Maduro e alfineta Lula e Petro
Ex-assessor de Trump xinga Lula após crítica à ação na Venezuela
Presidente diz não temer delação de Maduro após alerta de Trump
Próximo alvo? Trump ameaça presidente após invasão na Venezuela

Ameaças de Trump

No domingo, 4, Donald Trump ameaçou realizar uma ação militar contra a Colômbia após Gustavo Petro classificar como “sequestro” a prisão do aliado Nicolás Maduro.

Em conversa com jornalistas, o republicano também comentou a possibilidade de uma operação em território cubano e voltou a defender que os Estados Unidos “precisam” da Groenlândia, região que o presidente demonstra interesse desde antes do início de seu segundo mandato na Casa Branca.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

América-Latina Colômbia crise diplomática Donald Trump estados unidos Gustavo Petro Nicolás Maduro política internacional venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x