Petro pede que população “tome poder” se Trump atacar Colômbia

- Foto: Raul Arboleda/AFP

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu na madrugada desta segunda-feira, 5, que a população “tome o poder” em cada município do país caso o governo colombiano seja alvo de uma ação militar ilegítima por parte dos Estados Unidos.

A declaração, publicada na rede social X (antigo Twitter), ocorre após ameaças feitas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, um dia depois do ataque dos Estados Unidos à Venezuela e da prisão de Nicolás Maduro.

Tenho enorme fé no meu povo e é por isso que pedi que defendam o presidente contra qualquer ato ilegítimo de violência. A forma de me defender é tomar o poder em cada município do país. A ordem às forças de segurança não é atirar contra o povo, mas contra os invasores, escreveu. Gustavo Petro

O presidente colombiano também afirmou que qualquer comandante das Forças Armadas que demonstrar lealdade aos Estados Unidos em detrimento da Colômbia será destituído do cargo.

“Qualquer comandante das Forças Armadas que preferir a bandeira dos Estados Unidos à bandeira colombiana será imediatamente destituído da instituição, por ordem de todos os soldados e por minha própria ordem”, completou.

Ameaças de Trump

No domingo, 4, Donald Trump ameaçou realizar uma ação militar contra a Colômbia após Gustavo Petro classificar como “sequestro” a prisão do aliado Nicolás Maduro.

Em conversa com jornalistas, o republicano também comentou a possibilidade de uma operação em território cubano e voltou a defender que os Estados Unidos “precisam” da Groenlândia, região que o presidente demonstra interesse desde antes do início de seu segundo mandato na Casa Branca.