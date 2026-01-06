EXPLORAÇÃO
EUA venderá 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela, diz Trump
Barris de alta qualidade serão entregues pelo governo venezuelano
Por Gustavo Nascimento
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou nesta terça-feira, 6, que o país vai vender até 50 milhões de barris de petróleo entregues pelas autoridades interinas da Venezuela. Segundo Trump, o produto é de "alta qualidade, sujeito a sanções".
Ainda na declaração, feita por meio da rede social Truth Social, o republicano disse que o produto será vendida "a preço de mercado", e o dinheiro será controlado por ele "para garantir que seja usado em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos".
Segundo Trump, ele também solicitou ao Secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, que execute o plano de forma imediata. "O petróleo será transportado por navios-tanque e levado diretamente aos portos de descarga nos Estados Unidos", concluiu Trump.
Consequência para a economia mundial
Investidores demonstram incerteza quanto aos desdobramentos dos ataques americanos à Venezuela, já que os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta terça-feira com o mercado prevendo uma oferta global abundante.
Por sua vez, o presidente norte-americano disse hoje que pretende conversar com petrolíferas dos EUA em breve sobre extrações na Venezuela. O secretário do Interior, Doug Burgum, citou que existem maneiras de impulsionar rapidamente o setor petroleiro no país sul-americano.
