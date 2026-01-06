EUA venderá 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela, diz Trump

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Daniel Torok | Official White House

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou nesta terça-feira, 6, que o país vai vender até 50 milhões de barris de petróleo entregues pelas autoridades interinas da Venezuela. Segundo Trump, o produto é de "alta qualidade, sujeito a sanções".

Ainda na declaração, feita por meio da rede social Truth Social, o republicano disse que o produto será vendida "a preço de mercado", e o dinheiro será controlado por ele "para garantir que seja usado em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos".

Segundo Trump, ele também solicitou ao Secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, que execute o plano de forma imediata. "O petróleo será transportado por navios-tanque e levado diretamente aos portos de descarga nos Estados Unidos", concluiu Trump.

Consequência para a economia mundial

Investidores demonstram incerteza quanto aos desdobramentos dos ataques americanos à Venezuela, já que os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta terça-feira com o mercado prevendo uma oferta global abundante.

Por sua vez, o presidente norte-americano disse hoje que pretende conversar com petrolíferas dos EUA em breve sobre extrações na Venezuela. O secretário do Interior, Doug Burgum, citou que existem maneiras de impulsionar rapidamente o setor petroleiro no país sul-americano.