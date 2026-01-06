Delcy Rodríguez diz que não há 'agente externo' à frente da Venezuela

Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela - Foto: Juan Barreto | AFP

Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela, afirmou nesta terça-feira, 6, que nenhum "agente externo" está no controle do país após a captura de Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, na ofensiva militar dos Estados Unidos realizada no último sábado, 3.

“O governo venezuelano governa o nosso país, ninguém mais. Não há nenhum agente externo governando a Venezuela. Este é um povo que não se rende, somos um povo que não desiste. Estamos aqui governando ao lado do povo”, declarou Delcy Rodríguez em um pronunciamento televisionado.

A fala da presidente interina acontece depois de Donald Trump, presidente dos EUA, afirmar que a administração da Venezuela estaria sob responsabilidade da Casa Branca.

No pronunciamento, Delcy também prestou homenagens "aos mártires que deram suas vidas defendendo a Venezuela". Ao menos 55 militares venezuelanos e cubanos da equipe de segurança de Maduro foram mortos na ofensiva estadunidense, de acordo com dados oficiais.

Diplomacia

Em uma publicação nas redes sociais, no último domingo, 4, Delcy defendeu uma relação equilibrada e respeitosa com Trump.

"Consideramos prioritário avançar rumo a uma relação internacional equilibrada e respeitosa entre os EUA e a Venezuela, e entre a Venezuela e os países da região, baseada na igualdade soberana e na não interferência. Esses princípios norteiam nossa diplomacia com o resto do mundo", escreveu a presidente interina.

"Estendemos um convite ao governo dos EUA para trabalharmos juntos em uma agenda de cooperação, orientada para o desenvolvimento compartilhado, dentro da estrutura do direito internacional, e para fortalecer a coexistência comunitária duradoura", acrescentou.

O que significa ser uma presidente interina?

Vice-presidente de Nicolás Maduro e a primeira na linha de sucessão, Delcy Rodríguez tomou posse como presidente interina na segunda-feira, 5, e se tornou a primeira mulher a governar o país sul-americano. A líder chavista afirmou em seu discurso que assume o cargo em "tempos terríveis de ameaça à estabilidade e à paz da nação".

“Venho com dor pelo sequestro de dois heróis que temos como reféns nos Estados Unidos”, disse Delcy em seu juramento, em referência a Maduro e Cilia Flores, detidos em Nova York sob acusação de narcotráfico e terrorismo. “Venho também com honra jurar em nome de todos os venezuelanos.”, complementou.

A Suprema Corte do país ordenou que ela assumisse o cargo por 90 dias, prazo que pode ser prorrogado.

Ao assumir o poder como presidente interina, Delcy não dá seguimento à sucessão presidencial em si, de vice-presidente para chefe de Estado oficialmente, ou seja, ela ocupa o cargo de forma provisória até que Nicolás Maduro possa retornar ao poder.

Especialistas afirmam que essa movimentação foi uma estratégia legal para que o chavista possa alegar no tribunal norte-americano que é chefe de Estado de um país, portanto, imune às acusações da Justiça dos EUA.