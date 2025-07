Adolescente de 13 anos mata avó e fere avô após ter celular confiscado

Apesar de ferido, o avô conseguiu reagir, entrou em luta corporal com o neto e conseguiu desarmá-lo - Foto: Isac Nobrega | PR

Um adolescente de 13 anos foi apreendido na zona rural de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, após um ataque brutal contra os próprios avós na sexta-feira, 27. A motivação do crime teria sido a proibição de uso do celular imposta pelos idosos.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o garoto ficou revoltado após os avós retirarem o aparelho por causa de conteúdos inapropriados que ele acessava. Em reação, ele teria forçado a abertura de um baú onde era guardada uma arma de fogo, pertencente legalmente a um tio.

Com a arma em mãos, o adolescente foi até o quarto onde o avô, de 65 anos, descansava e efetuou um disparo pelas costas. Em seguida, dirigiu-se à avó, de 64, e atirou cinco vezes, atingindo-a no peito e nos braços. A idosa morreu ainda no local.

Apesar de ferido, o avô conseguiu reagir, entrou em luta corporal com o neto e conseguiu desarmá-lo. O homem foi socorrido e levado a um hospital, onde segue fora de perigo.

Após o ataque, o jovem fugiu, mas foi localizado escondido em meio a um milharal por equipes da Polícia Militar. Ele foi apreendido e responderá por atos infracionais análogos a homicídio qualificado por motivo fútil e tentativa de homicídio.