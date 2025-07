Guerra entre CV e TCP deixa mortos e espalha pânico entre os moradores

Medo dos moradores é perceptível diante do clima de terror - Foto: Reprodução

A disputa violenta entre membros do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) pelo controle do Morro do Juramento, no Rio de Janeiro, já dura cinco dias consecutivos. Essa batalha pelo domínio do território tem provocado cenas de horror, com corpos espalhados pelas ruas e pânico entre os moradores locais. Na última sexta-feira, 27, cerca de 70 homens fortemente armados do CV invadiram a comunidade, desencadeando um intenso tiroteio que foi registrado em vídeos amplamente compartilhados nas redes sociais.

Imagens que vêm viralizando nas redes sociais mostram diversas casas da comunidade com as fachadas parcialmente destruídas por tiros de fuzil. Os inúmeros impactos de bala são visíveis, e o medo dos moradores é perceptível diante do clima de terror.

Na sexta-feira, o tiroteio resultou na morte de dois homens, incluindo um jovem de 19 anos, cujo corpo foi encontrado próximo à comunidade. As forças policiais montaram operações com cercos, revistas e abordagens para tentar controlar a situação e capturar os envolvidos.

A Polícia Militar informou que o 41º BPM, sediado em Irajá, intensificou o patrulhamento no entorno do Morro do Juramento, utilizando viaturas e veículos blindados para reforçar a segurança e tentar restaurar a ordem na área.