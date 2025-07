Caipirinha a R$ 20 mil? Ambulantes são presos por estelionato em praia

Presos devem responder por crimes como estelionato, tráfico e associação para o tráfico - Foto: Reprodução

Durante uma ação realizada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 27, cinco pessoas foram detidas em flagrante na orla de Copacabana, entre os postos 2 e 3. A ação integra a segunda etapa da Operação Praia Limpa, que une esforços da Polícia Civil e da Polícia Militar, com auxílio de tecnologia de vigilância — incluindo drones e câmeras dos batalhões do Leblon e de Copacabana.

A investigação, conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo (DEAT), mira um esquema que liga vendedores ambulantes e traficantes da Zona Oeste do Rio à atuação nas praias da Zona Sul. Os envolvidos utilizavam maquininhas de cartão com visor danificado ou de difícil visualização para enganar turistas, cobrando valores absurdamente altos — em um dos episódios, uma caipirinha foi registrada por mais de R$ 20 mil.

Além das fraudes nos pagamentos, o grupo também é suspeito de atuar no tráfico de drogas e de vender produtos ilegais, como cigarros eletrônicos. A análise das imagens obtidas pelas equipes de inteligência mostrou que os golpes eram praticados com frequência e método.

Os presos devem responder por crimes como estelionato, tráfico e associação para o tráfico, além de contrabando. As operações seguem nas regiões turísticas da capital fluminense com o objetivo de reforçar a segurança e combater práticas criminosas que afetam moradores e visitantes.