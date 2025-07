Ex-conselheiro tutelar é encontrado esquartejado com cadeado na boca

- Foto: Reprodução redes sociais

O corpo de um homem foi localizado na última quinta-feira, 26, em uma área isolada do município de São Luís do Curu, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. A vítima foi identificada como Gilson Ferreira de Moura, de 36 anos, que já atuou como conselheiro tutelar na cidade vizinha de Uruburetama.

De acordo com a Polícia Civil, Gilson estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira, 25, quando saiu da Secretaria de Obras de Uruburetama, onde trabalhava atualmente, e não retornou para casa. Preocupados com o sumiço, familiares registraram um boletim de ocorrência e iniciaram as buscas.

No dia seguinte, o corpo foi encontrado em estado de esquartejamento, sem as mãos e as pernas, e com um cadeado trancado prendendo os lábios — característica que chamou atenção pela crueldade. O local onde ele foi deixado fica a cerca de 33 quilômetros de Uruburetama.

Sepultamento

O velório e o enterro de Gilson ocorreram nesta sexta-feira, 27, reunindo familiares e amigos abalados com a brutalidade do crime.

A Polícia Civil do Ceará investiga o caso e trabalha para identificar os responsáveis e a motivação do homicídio, mas até o momento não foram divulgadas informações sobre suspeitos.