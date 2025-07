Soldado é preso por desvio de munições do Exército para facções

Movimentação da dupla já vinha sendo monitorada por agentes da 40ª Delegacia de Polícia - Foto: Exército Brasileiro/Divulgação

Um esquema de desvio de munições do Exército Brasileiro para facções criminosas do Rio de Janeiro resultou na prisão de um soldado e da irmã dele. Os dois foram flagrados pela Polícia Civil na última quarta-feira, 25, durante uma operação na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade.

As investigações apontam que o militar, com apoio de um cúmplice já preso anteriormente, vinha subtraindo munições da corporação e entregando o material bélico ao tráfico. Após a primeira prisão relacionada ao caso, o soldado passou a usar a irmã como intermediária para guardar as munições fora de sua posse direta.

A movimentação da dupla já vinha sendo monitorada por agentes da 40ª Delegacia de Polícia (Honório Gurgel), que cruzaram informações e identificaram o destino final das munições: a Comunidade da Serrinha, na Zona Norte, área sob forte influência do crime organizado.

No momento da abordagem, a mulher carregava uma bolsa com 107 munições de calibres diversos. Ambos foram levados para a delegacia e autuados por posse ilegal de armamento de uso restrito.