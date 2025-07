Veja tudo que se sabe sobre o caso do adolescente que matou a família

O adolescente foi apreendido na manhã de quarta-feira, 25. - Foto: Reprodução/arquivo familiar

Um adolescente de 14 anos confessou ter assassinado os pais e o irmão caçula, de apenas 3 anos, no último sábado, 21, em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado pela proibição dos pais em permitir que o jovem viajasse para conhecer uma namorada virtual. O adolescente foi apreendido na manhã de quarta-feira, 25.

Inicialmente, o jovem procurou a delegacia acompanhado da avó paterna e relatou o desaparecimento da família. À polícia, contou que o irmão teria se engasgado com um caco de vidro e que os pais haviam desaparecido após levá-lo ao hospital. No entanto, após investigações, a polícia descobriu que nenhum hospital da cidade registrou a entrada da criança ou dos pais naquele dia. Os agentes então foram até a residência da família e encontraram indícios do crime.

Motivação do crime

| Foto: Reprodução/arquivo familiar

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente afirmou ter matado os pais por não aceitarem seu relacionamento virtual com uma jovem de 15 anos, moradora de um município no estado do Mato Grosso. Eles se conheceram por meio de jogos online e mantinham um namoro à distância. O adolescente queria viajar até o estado da namorada, mas os pais se recusaram a autorizar a viagem.

"Faria tudo de novo"

O delegado responsável pelo caso, Carlos Augusto Guimarães, relatou que o garoto dormia no quarto dos pais devido ao ar-condicionado. Na noite do crime, teria ingerido um suplemento pré-treino para se manter acordado. Após todos dormirem, ele pegou uma arma de fogo que estava escondida sob o colchão do casal, pertencente ao pai, e cometeu os assassinatos.

“O adolescente foi extremamente frio e detalhista ao relatar tudo o que fez. Não demonstrou nenhum sinal de arrependimento. Pelo contrário, afirmou que faria tudo de novo. Ele se mostrou seguro e direto em suas declarações. É um crime premeditado ou ele é extremamente inteligente”, disse o delegado.

Adolescente pesquisou na internet “como receber FGTS de falecido”

As investigações também revelaram que o menor planejava sacar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do pai, que era de R$ 33 mil. Ele chegou a pesquisar na internet sobre como realizar o saque de valores do FGTS de uma pessoa falecida.

Além disso, o jovem também pretendia falsificar uma autorização de viagem interestadual para burlar as exigências legais de transporte rodoviário e viajar até Mato Grosso.

Corpos encontrados em cisterna

| Foto: Reprodução / PCERJ

Durante buscas realizadas por agentes da 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna, os corpos dos pais e do irmão do adolescente foram encontrados em uma cisterna, nos fundos da casa. A avó revelou, em entrevista a um jornal local, que o neto confessou que a mãe ainda estava viva quando foi jogada no poço.

Após o crime, o adolescente usou produtos de limpeza para disfarçar o cheiro e facilitar o transporte dos corpos até a cisterna. Segundo os investigadores, ele espalhou a substância pelo trajeto interno da casa, do local dos assassinatos até o local onde os corpos foram ocultados.