Conta de luz mais cara: Aneel mantém bandeira vermelha para julho

Conta de liz - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A Tarde

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira, 27, que a conta de luz terá taxa extra no mês de julho com a manutenção da bandeira vermelha. Com o aumento tarifário, as contas terão um adicional de R$ 4,46 para cada 100kWh consumidos.

De acordo com a Aneel, a manutenção da tarifa se dá por conta da redução na geração de energia através de hidrelétricas.

“Esse quadro tende a elevar os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais onerosas para geração, como as usinas termelétricas”, informou.

Bandeira vermelha

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para sinalizar ao consumidor as condições de geração de energia no país. Quando a oferta está mais restrita ou cara, como agora, bandeiras mais elevadas são acionadas, com cobranças adicionais.

A Aneel recomenda que os consumidores adotem medidas de economia de energia, especialmente neste período, para reduzir o impacto do aumento nas contas.

A medida foi adotada diante da queda no volume de chuvas e da diminuição da geração de energia por hidrelétricas, conforme projeções do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Para compensar a baixa nas afluências, será necessário acionar usinas termelétricas, que têm custo de produção mais elevado.