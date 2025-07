Voluntários do Enem podem receber mais de R$ 2 mil; saiba como

Certificadores podem receber mais de dois mil reais no Enem - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O prazo para o encerramento das inscrições de “Certificadores” do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2025, está chegando ao fim. Os interessados têm somente até o dia 30 de junho para fazerem o registro.

Por dia, um certificador pode receber até R$ 864. Os certificadores tem a função de garantir a correta aplicação tanto do Enem, quanto da Prova Nacional Docente, PND.

Como se inscrever?

Para realizar a inscrição, os candidatos podem ser servidores públicos do Executivo federal ou professores das redes públicas estaduais e municipais, precisando ter, ao menos, o ensino médio completo.

Os interessados não podem ter cônjuges ou parentes até o terceiro grau inscritos no Enem ou na PND.

O cadastro é feito de forma digital, por meio do Sistema RNC, gerido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Qual o papel do certificador?

O certificador exerce a importante função de fazer com que todas as etapas das provas sejam realizadas de forma correta.

Suas responsabilidades envolvem checar os malotes de prova, identificar os participantes e controlar os horários das provas .

A remuneração do para os certificadores é competitiva, em locais com demanda regular, o valor é de R$ 510 por dia, totalizando até R$ 1.530, caso o certificador trabalhe os três dias de prova, dois do Enem, e um do PND.

Já para os deslocamentos superiores a 150km do município de origem, a diária sobe para R$864, totalizando R$2.592.

Capacitação

Somente os candidatos aprovados na capacitação podem atuar, a lista dos convocados para o curso online será divulgada no dia 14 de julho. Para ser aprovado, é necessário obter um mínimo de 70% de aproveitamento nas avaliações.

O curso proporcionará o conhecimento necessário para que os certificadores desempenhem suas funções com eficácia, garantindo o padrão de qualidade e transparência dos exames.