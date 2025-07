Prazo para pagar taxa de inscrição do Enem termina nesta sexta

Enem acontece em novembro - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O prazo para pagar a taxa de inscrição na edição de 2025 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) termina nesta sexta-feira, 27. O valor é de R$ 85,00. Os candidatos podem acessar o boleto bancário pela Página do Participante.

O pagamento pode ser realizado por meio do código de barras, Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança. Quem não pagar a taxa, não terá a inscrição efetivada. Com exceção dos participantes contemplados com a isenção, na lista estão os estudantes de escolas públicas que vão concluir o Ensino Médio em 2025.

Quando acontece o Enem 2025?

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, exceto em três cidades no Pará: Belém, Ananindeua e Marituba.

Nessas localidades, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro por conta da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que ocorrerá na capital paraense no período da aplicação regular.

Pagamento de taxa de inscrição vai até o dia 27 de junho, nesta sexta-feira | Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Confira o cronograma do Enem:

Inscrições: até 13 de junho;

Pagamento da taxa de inscrição: até 27 de junho;

Aplicação das provas do Enem: 9 e 16 de novembro. Nos dois dias, os portões serão abertos às 12h no horário de Brasília e fechados às 13h;

As aplicações vão começar às 13h30;

Aplicação em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará: 30 de novembro e 7 de dezembro;

Divulgação do gabarito: até o 10° dia útil após o 2° dia de aplicação;

Resultado: data ainda não divulgada;

Resultado dos treineiros: 60 dias após a divulgação dos resultados do Exame;

Total de inscritos na Bahia e no Brasil

Segundo levantamento do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o registrou até as 9h (horário de Brasília) do dia 12 de julho 475.047 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, sendo 308.988 isentos e 166.189 pagantes.

Brasil registrou mais de 5 mil inscritos até o dia 12 julho | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Já em todo Brasil, foram registrados 5.345.070 até as 14h30 (horário de Brasília), também do dia 12 de julho.

Aplicadores do Enem

O prazo para servidores públicos do poder Executivo federal e professores da rede pública de ensino se inscreverem para compor a Rede Nacional de Certificadores (RNC) termina na próxima segunda-feira, 30.

Os convocados serão responsáveis por certificar procedimentos de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e da Prova Nacional Docente (PND), neste ano.

Os voluntários podem se inscrever pelo Sistema RNC do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).