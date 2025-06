Sobras juninas: ideias criativas e sustentáveis para reaproveitar - Foto: Jéssica Gouveia/Ag. A TARDE

Passadas as festas juninas, a tradição nordestina deixa não apenas lembranças de celebrações animadas e mesas fartas, mas também uma grande quantidade de sobras de comida. Em vez de descartar esses alimentos, o ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, mostra como transformá-los em novas preparações de forma criativa, econômica e sustentável. Confira:

Milho cozido

O milho, um dos símbolos das festas juninas, costuma sobrar após os festejos. Ele pode ser reaproveitado em receitas tradicionais, como uma canjica cremosa ou uma pamonha de forno, ideal para o café da manhã ou lanche da tarde;

Bolo 'dormido'

Bolos de aipim, milho ou fubá que perderam a maciez não precisam ir para o lixo. Eles podem se transformar em sobremesas, como trufas ou até mesmo pavês;

Amendoim cozido

Muito comum nas festas, o amendoim cozido pode ser reaproveitado em receitas doces. Uma sugestão é utilizá-lo como base para sobremesas geladas;

Cascas de frutas

Cascas de frutas, como a de laranja, também podem ser reaproveitadas de várias formas. Raladas, elas servem como aromatizante natural para massas de bolo, saladas ou temperos. A casca pode ainda ser transformada em chá ou doce caseiro;

Molho de cachorro-quente

Se bem conversado, o molho de cachorro-quente pode ser utilizado como molho para macarrão, evitando o desperdício.

O vídeo completo com todas essas dicas está disponível no Instagram @atardeeducacao.