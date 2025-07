Terroristas? Motoboys são presos após tentarem explodir casa de idosos

Investigações seguem em andamento - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Duas pessoas foram presas neste sábado, 28, no município de Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, suspeitas de envolvimento em um atentado contra a casa de um casal de idosos. A dupla, um homem e uma mulher, ambos com 34 anos, é acusada de lançar explosivos na residência localizada no bairro Matadouro na noite de quinta-feira, 26.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos são motoboys e teriam se desentendido com os idosos após uma entrega de comida. Dias depois, decidiram se vingar com o ataque, que mobilizou agentes da 88ª Delegacia de Polícia, com o apoio da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal.

Além das prisões preventivas, a polícia apreendeu os celulares dos envolvidos e uma motocicleta utilizada no crime. As investigações seguem em andamento para apurar a participação de outras pessoas no caso.

Um dos detidos já tinha antecedentes por tráfico de drogas.