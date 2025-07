Indonésios invadem redes de Lula em resposta a críticas de brasileiros

Comentários insinuam que os brasileiros devem olhar para os seus problemas internos - Foto: Reprodução | Instagram

Após uma enxurrada de críticas de brasileiros contra a demora de resgate do governo indonésio de Juliana Marins - brasileira que morreu ao cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia - usuários indonésios invadiram os perfis do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais e deixaram mensagens em resposta.

Comentários insinuam que os brasileiros devem olhar para os seus problemas internos. Um deles chega a fazer referência ao incêndio e queda de um balão que matou 8 pessoas em Santa Catarina.

'Vai cuidar do seu povo antes de ficar criticando nosso presidente' e 'Coloquem o país na lista negra' são alguns dos comentários de indonésios que aparecem no perfil do presidente Lula no Instagram.

'Sou de Sumatara andando de balão felizmente não queimado', debocha um dos comentários. Os usuários da Indonésia acusam o Brasil de desrespeitar o país e ser 'barulhento demais'.

Críticas à demora no resgate

Juliana Marins caiu no dia 21 de junho durante uma trilha no Monte Rinjani. Ela foi localizada ainda com vida por drones, presa entre pedras. A família chegou a ser informada que as equipes haviam prestado socorro, mas a informação foi desmentida posteriormente.

Na segunda-feira, 23, drones térmicos voltaram a localizá-la, mas ela já não apresentava sinais de movimento. O corpo foi resgatado dois dias depois. A família afirma que houve negligência e cobra apuração do caso.

O laudo da autópsia no corpo de Juliana Marins, divulgado na sexta-feira, 27, indica que a brasileira morreu de “fraturas múltiplas e lesões internas” e sobreviveu por 20 minutos após o trauma.