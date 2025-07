Mulher é presa após levar irmão para ser executado por facção

Mulher denunciou o irmão para o PCC - Foto: Reprodução

Uma mulher foi presa na cidade de Cubatão, em São Paulo, após denunciar o próprio irmão ao 'Tribunal do Crime'. O homem teria sido sequestrado, torturado e executado por suspeita de ter estuprado a sobrinha de 13 anos. As informações são do g1.

O acusado morreu na comunidade Vila Esperança, no final de 2024. Durante as investigações, policiais do 2º Distrito Policial (DP) descobriram que a mulher e o ex-companheiro, que é pai da adolescente, tiveram participação crucial na morte do rapaz.

De acordo com a Polícia Civil, o casal denunciou o caso ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e estava presente no momento das decisões do julgamento. Até o momento, não houve a confirmação de que o homem estuprou a menor.

Ainda segundo a Civil, a menor aguarda uma conselheira tutelar para passar pelos exames periciais junto ao Instituto Médico Legal (IML).

Prisão

O delegado da cidade de Santos, Rubens Eduardo Barazal Teixeira, disse em entrevista coletiva que o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça contra a mãe da adolescente foi cumprido na quarta-feira (25). A Polícia Civil informou que também há um mandado de prisão contra o pai da menor.

A prisão faz parte de uma operação dos policiais civis lotados nas 24 cidades que compõem o Departamento de Polícia Judiciária do Interior-6 (Deinter-6). De acordo com a corporação, o objetivo era esclarecer os crimes ocorridos nas regiões da Baixada Santista e do Vale do Ribeira.