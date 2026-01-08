Nova Richthofen? Adolescente é apreendida por tentar envenenar os pais

- Foto: Divulgação/PCMG

A Polícia apreendeu, nesta quarta-feira, 7, uma adolescente de 17 anos suspeita de tentar envenenar membros da própria família em Nova Serrana, cidade do centro-oeste mineiro. A apuração aponta que a jovem teria misturado chumbinho nas refeições após se revoltar com a reprovação dos pais a um relacionamento amoroso.

As marmitas preparadas naquele dia seriam destinadas aos pais da adolescente, de 35 e 41 anos, e a um primo de 36 anos. A substância tóxica acabou sendo percebida antes que todos consumissem a comida, evitando um desfecho mais grave.

Conforme a Polícia Militar de Minas Gerais, o caso teve início após um desentendimento entre mãe e filha ocorrido durante a madrugada. Já na abordagem policial, a adolescente admitiu que adicionou o veneno aos alimentos. Durante a verificação no local, os militares encontraram pequenos grãos escuros misturados às refeições.

Em relato aos policiais, a jovem afirmou que agiu movida pela raiva, após os pais impedirem o namoro. O major Renato Geraldo da Silva detalhou a versão apresentada pela adolescente, afirmando que “Ela confessa que o frasco [do veneno] já estava na casa e fala dessa discussão que houve na madrugada porque ela saiu sem consentimento”.

A Polícia Civil informou que o primo foi o único a iniciar a refeição. Ao notar algo estranho na consistência da comida, ele interrompeu o consumo, avisou o tio e procurou atendimento médico. O homem foi submetido a lavagem estomacal, permaneceu em observação e apresentou estado de saúde estável. Os pais, alertados a tempo, não chegaram a ingerir o alimento.

Equipes de perícia técnica foram acionadas e recolheram todas as marmitas, inclusive uma que não havia sido aberta. Sobre o procedimento, a PM destacou que “A perícia compareceu ao local e recolheu as marmitas, inclusive uma que estava intacta, destinada a um deles. Vai ser feito o trabalho pericial até mesmo para comprovar qual substância que foi colocada”.

A adolescente foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil por ato infracional equiparado à tentativa de homicídio, acompanhada por uma responsável legal. Após os registros e procedimentos iniciais, ela foi apresentada à Promotoria da Infância e da Juventude. O caso segue sob investigação em Nova Serrana.