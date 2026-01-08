Suspeito de matar mãe de PM morre durante confronto em Dom Avelar

- Foto: Reprodução Redes Sociais

Mais um suspeito de envolvimento no ataque que resultou na morte da mãe de um policial militar, no bairro de Castelo Branco, em Salvador, morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar. O confronto ocorreu na manhã desta quinta-feira, 8, no bairro de Dom Avelar, durante uma operação conduzida pelo Batalhão Gêmeos.

De acordo com informações apuradas no local e confirmadas no hospital para onde o suspeito foi levado, o homem era conhecido pelo vulgo “DV”. Ele foi baleado durante o confronto, chegou a ser socorrido para o Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há identificação formal nem foto divulgada do suspeito.

Como a operação aconteceu

Segundo informações policiais apuradas pelo Portal A TARDE, a ação teve início após a localização de um jovem que vinha sendo investigado por envolvimento no ataque ocorrido em dezembro. Policiais militares foram até a residência dele, onde encontraram imagens de armas de fogo armazenadas no celular.

Durante a abordagem, o jovem teria indicado a localização de traficantes da região. Antes disso, informou que precisava passar na casa da namorada para buscar um documento. Os policiais o acompanharam até o imóvel, onde se depararam com homens armados, dando início a um confronto.

Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi baleado — identificado posteriormente pelo apelido “DV”. Além da morte do suspeito, a polícia informou que armas e drogas foram apreendidas durante a operação.

O jovem investigado foi liberado e o baleado, socorrido, mas não resistiu.

Outro suspeito morreu na terça-feira

Esse é o segundo suspeito morto em ações policiais relacionadas ao caso. Na manhã de terça-feira, 6, outro homem também morreu após trocar tiros com policiais do Batalhão Gêmeos, no bairro de Dom Avelar.

Ele foi identificado como Deivisson e apontado como um dos envolvidos diretos no ataque ocorrido na véspera da virada do ano. Segundo a polícia, Deivisson teria chegado ao local do crime em uma motocicleta e efetuado vários disparos.

Em nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência foi registrada como morte por intervenção de agente de segurança pública. Com o suspeito, foram apreendidos uma pistola com numeração suprimida e porções de maconha, crack e cocaína.

Relembre o crime em Castelo Branco

O ataque a tiros ocorreu no dia 30 de dezembro, na Rua Vitorino Alves Moitinho, no bairro de Castelo Branco. Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas.

As vítimas fatais foram:

Gabriel, mototaxista, apontado como alvo principal do atentado

Solange Francisca, de 62 anos, mãe de um policial militar lotado no Batalhão Gêmeos

Gabriel ainda tentou fugir correndo, mas foi atingido e morreu após dar entrada em uma unidade de saúde. Já Solange foi baleada no rosto e morreu no local.

Outras duas mulheres foram socorridas pelo Samu e levadas para unidades de saúde. Segundo a polícia, elas não correm risco de morte.

Investigação

A Polícia Militar informou que equipes da 47ª CIPM foram acionadas após relatos de disparos. O Graer realizou buscas aéreas e a área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), que segue com diligências para identificar todos os envolvidos e esclarecer a motivação do crime.