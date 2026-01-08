Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Mulher é atacada a golpes de facão pelo companheiro em Salvador

Caso ocorreu na tarde desta quinta-feira e filha do casal presenciou a violência

Luan Julião

Por Luan Julião

08/01/2026 - 18:49 h
Autoridades ainda não informaram se Lucas foi localizado ou detido até o momento
Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na tarde desta quinta-feira, 8, no bairro de Itapuã, em Salvador. De acordo com relatos, o companheiro da vítima, identificado como Lucas, a atacou com golpes de facão.

Segundo a vítima, em entrevista à TV Record, a filha do casal presenciou toda a cena de violência. Ela estava bastante abalada e apresentava ferimentos, incluindo um corte na cabeça, além de estar suja de sangue no momento em que buscou ajuda.

A vítima procurou atendimento na UPA de Itapuã, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Ela informou que pretende solicitar uma medida protetiva contra o companheiro, a quem atribui a agressão.

As autoridades ainda não informaram se Lucas foi localizado ou detido até o momento.

