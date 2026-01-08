Menu
POLÍCIA
CAPTURADO

Homem é preso suspeito de praticar roubos a ônibus em Salvador

Ele estava com dois mandados de prisão em aberto

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

08/01/2026 - 21:11 h
Homem já vinha sendo investigado pelo DERRC
Homem já vinha sendo investigado pelo DERRC -

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, 8, um homem, de 33 anos, suspeito de participação em assaltos a transporte coletivo. A prisão foi realizada por investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (DERRC), ligada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), na Avenida Barros Reis, área onde o investigado costumava atuar.

Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubos a ônibus cometidos ao longo de 2025. De acordo com as investigações, ele agia utilizado arma de fogo e ameaçado passageiros dos ônibus.

O homem já vinha sendo investigado pelo DERRC desde que cometeu o primeiro crime. Após ser detido, ele foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passou pelos exames e permanece à disposição da Justiça.

