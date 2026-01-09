POLÍCIA
Mentor de ataque contra empresário no Ceará é preso em Salvador
A ação criminosa ocorreu em 15 de dezembro de 2025
Por Victoria Isabel
Um homem apontado pela Polícia Civil como mentor da tentativa de latrocínio contra um empresário em Iguatu, no interior do Ceará, foi preso nesta quinta-feira, 8, no aeroporto de Salvador.
A ação criminosa ocorreu em 15 de dezembro de 2025. Na ocasião, o empresário teve o carro cercado pelos assaltantes enquanto transportava um malote com grande quantia em dinheiro, que não chegou a ser levado. Com a captura, chega a cinco o número de suspeitos detidos por envolvimento no crime.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 22 anos, foi responsável pelo planejamento logístico do ataque, incluindo o levantamento da rotina da vítima, a escolha do local do crime e a fuga dos executores. Natural de Campo Grande (MS), ele residia em Salvador e foi preso no momento em que desembarcava de um voo vindo do seu estado de origem.
Além do mandado de prisão, os agentes cumpriram ordem de busca e apreensão na residência do investigado, que foi autuado por tentativa de latrocínio.
O crime
No dia do ataque, o empresário seguia de carro com outras três pessoas pela Rua 15 de Novembro, no Centro de Iguatu, quando foi interceptado pelo veículo dos criminosos. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação.
Ao perceber a tentativa de assalto, a vítima fugiu dirigindo na contramão, subiu uma calçada e quase atropelou um idoso. Os criminosos efetuaram disparos, que atingiram o farol traseiro e uma das portas do carro, mas ninguém ficou ferido.
Outros presos
Horas após o crime, a Polícia Militar prendeu três homens e uma mulher em flagrante. Dois suspeitos foram localizados em um ônibus intermunicipal, quando tentavam fugir para Fortaleza, e acabaram abordados na região de Acopiara.
Em seguida, os policiais prenderam um homem de 36 anos e uma mulher de 30 anos, esta última com antecedentes por tráfico de drogas. Com o grupo, foram apreendidos um revólver, uma pistola, munições, quatro celulares, dinheiro em moeda nacional e estrangeira, além do carro utilizado no crime.
