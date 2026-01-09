Mentor de ataque contra empresário no Ceará é preso em Salvador

Com a captura, chega a cinco o número de suspeitos detidos por envolvimento no crime - Foto: Polícia Civil/ Divulgação

Um homem apontado pela Polícia Civil como mentor da tentativa de latrocínio contra um empresário em Iguatu, no interior do Ceará, foi preso nesta quinta-feira, 8, no aeroporto de Salvador.

A ação criminosa ocorreu em 15 de dezembro de 2025. Na ocasião, o empresário teve o carro cercado pelos assaltantes enquanto transportava um malote com grande quantia em dinheiro, que não chegou a ser levado. Com a captura, chega a cinco o número de suspeitos detidos por envolvimento no crime.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 22 anos, foi responsável pelo planejamento logístico do ataque, incluindo o levantamento da rotina da vítima, a escolha do local do crime e a fuga dos executores. Natural de Campo Grande (MS), ele residia em Salvador e foi preso no momento em que desembarcava de um voo vindo do seu estado de origem.

Além do mandado de prisão, os agentes cumpriram ordem de busca e apreensão na residência do investigado, que foi autuado por tentativa de latrocínio.

O crime

No dia do ataque, o empresário seguia de carro com outras três pessoas pela Rua 15 de Novembro, no Centro de Iguatu, quando foi interceptado pelo veículo dos criminosos. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação.

Ao perceber a tentativa de assalto, a vítima fugiu dirigindo na contramão, subiu uma calçada e quase atropelou um idoso. Os criminosos efetuaram disparos, que atingiram o farol traseiro e uma das portas do carro, mas ninguém ficou ferido.

Outros presos

Horas após o crime, a Polícia Militar prendeu três homens e uma mulher em flagrante. Dois suspeitos foram localizados em um ônibus intermunicipal, quando tentavam fugir para Fortaleza, e acabaram abordados na região de Acopiara.

Em seguida, os policiais prenderam um homem de 36 anos e uma mulher de 30 anos, esta última com antecedentes por tráfico de drogas. Com o grupo, foram apreendidos um revólver, uma pistola, munições, quatro celulares, dinheiro em moeda nacional e estrangeira, além do carro utilizado no crime.