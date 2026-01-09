FLAGRANTE
Homem é preso por manter mulher e filhos em cárcere privado na Bahia
Crime foi descoberto após denúncia anônima
Por Luiza Nascimento
Um homem foi preso em flagrante, na quarta-feira, 7, por manter a esposa e os dois filhos, de 5 e 14 anos, em cárcere privado. O crime aconteceu no município Iguaí, no sudoeste da Bahia.
Denúncias anônimas levaram a polícia à casa onde as vítimas ficaram presas por três dias, segundo informações da TV Sudoeste.
Conforme relatos da mulher, além do cárcere, o suspeito chegou a agredi-la com tapas, na frente dos filhos. Além disso, a adolescente afirmou que o pai proibiu ela e o irmão de frequentarem a escola.
Sobre a prisão
Após ser preso em flagrante, o homem foi encaminhado à Delegacia de Itapetinga, onde está preso. Já a mulher pediu uma medida protetiva contra o suspeito.
