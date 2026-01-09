Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

Homem escondeu o produto dentro da mochila - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem foi preso após furtar peças de picanha em dois supermercados da zona Sul de Manaus, na noite de quinta-feira, 8. A ação foi registrada por câmeras de segurança dos estabelecimentos.

Segundo a Polícia Militar, o primeiro furto aconteceu em uma unidade localizada na Avenida Paraíba, no bairro Adrianópolis. Logo depois, o suspeito seguiu para outro supermercado da mesma rede, no bairro Cachoeirinha, onde tentou repetir o crime.

As imagens mostram o momento em que ele pega um fardo de refrigerantes e, ao retornar ao carrinho, retira uma sacola com a carne e esconde o produto dentro da mochila.

Na segunda loja, o jovem colocou uma peça de picanha avaliada em R$ 185 em uma mochila preta, mas acabou abordado por seguranças, que acionaram a Polícia Militar.

O suspeito foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Praça 14 de Janeiro, onde a ocorrência foi registrada. Em depoimento, ele afirmou que pretendia pagar pelos produtos e alegou não ter tido chance de se explicar.

