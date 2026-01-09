Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

A ação foi registrada por câmeras de segurança dos estabelecimentos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/01/2026 - 12:59 h
Homem escondeu o produto dentro da mochila
Homem escondeu o produto dentro da mochila -

Um jovem foi preso após furtar peças de picanha em dois supermercados da zona Sul de Manaus, na noite de quinta-feira, 8. A ação foi registrada por câmeras de segurança dos estabelecimentos.

Segundo a Polícia Militar, o primeiro furto aconteceu em uma unidade localizada na Avenida Paraíba, no bairro Adrianópolis. Logo depois, o suspeito seguiu para outro supermercado da mesma rede, no bairro Cachoeirinha, onde tentou repetir o crime.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As imagens mostram o momento em que ele pega um fardo de refrigerantes e, ao retornar ao carrinho, retira uma sacola com a carne e esconde o produto dentro da mochila.

Leia Também:

Bairro vigiado por câmeras do tráfico vira alvo da PC na Bahia
Mentor de ataque contra empresário no Ceará é preso em Salvador
Homem é preso por manter mulher e filhos em cárcere privado na Bahia

Na segunda loja, o jovem colocou uma peça de picanha avaliada em R$ 185 em uma mochila preta, mas acabou abordado por seguranças, que acionaram a Polícia Militar.

O suspeito foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Praça 14 de Janeiro, onde a ocorrência foi registrada. Em depoimento, ele afirmou que pretendia pagar pelos produtos e alegou não ter tido chance de se explicar.

Veja vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

furto manaus picanha polícia militar Segurança supermercado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem escondeu o produto dentro da mochila
Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

Homem escondeu o produto dentro da mochila
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

Homem escondeu o produto dentro da mochila
Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

Homem escondeu o produto dentro da mochila
Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

x