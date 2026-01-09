POLÍCIA
Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados
A ação foi registrada por câmeras de segurança dos estabelecimentos
Por Victoria Isabel
Um jovem foi preso após furtar peças de picanha em dois supermercados da zona Sul de Manaus, na noite de quinta-feira, 8. A ação foi registrada por câmeras de segurança dos estabelecimentos.
Segundo a Polícia Militar, o primeiro furto aconteceu em uma unidade localizada na Avenida Paraíba, no bairro Adrianópolis. Logo depois, o suspeito seguiu para outro supermercado da mesma rede, no bairro Cachoeirinha, onde tentou repetir o crime.
As imagens mostram o momento em que ele pega um fardo de refrigerantes e, ao retornar ao carrinho, retira uma sacola com a carne e esconde o produto dentro da mochila.
Na segunda loja, o jovem colocou uma peça de picanha avaliada em R$ 185 em uma mochila preta, mas acabou abordado por seguranças, que acionaram a Polícia Militar.
O suspeito foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Praça 14 de Janeiro, onde a ocorrência foi registrada. Em depoimento, ele afirmou que pretendia pagar pelos produtos e alegou não ter tido chance de se explicar.
