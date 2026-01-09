Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Briga de bar acaba com idoso morto a facadas no interior da Bahia

Vítima, de 66 anos, discutiu com o agressor enquanto consumiam bebida alcoólica

Luan Julião

Por Luan Julião

09/01/2026 - 17:55 h
Newton Paiva da Silva, 66 anos
Newton Paiva da Silva, 66 anos

Uma ocorrência registrada na tarde de quinta-feira, 8, terminou com a morte de um homem de 66 anos no Distrito Industrial de Juazeiro, no norte da Bahia. O caso envolveu uma briga entre dois homens e resultou na prisão em flagrante de um suspeito, de 39 anos, poucas horas depois do crime.

Segundo informações das forças de segurança, a vítima, Newton Paiva da Silva, estava ingerindo bebida alcoólica na companhia do suspeito quando houve um desentendimento. O conflito verbal acabou se transformando em confronto físico e Newton foi ferido com golpes de arma branca, não resistindo aos ferimentos e morrendo ainda no local.

Após o ataque, o autor fugiu levando o carro da vítima. A Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e iniciou diligências para localizar o suspeito. Ele foi encontrado na rodovia BA-210, nas imediações do Posto Jatobá, no bairro Alto da Aliança, dirigindo o veículo e apresentando lesões pelo corpo.

A abordagem foi realizada por policiais da 74ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O homem foi detido e conduzido para a delegacia de Juazeiro. Conforme a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por homicídio e permanece sob custódia em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com escolta policial.

A Delegacia de Homicídios de Juazeiro expediu as guias para a perícia técnica e a remoção do corpo. O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes e circunstâncias do crime.

x