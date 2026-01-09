Menu
HOME > POLÍCIA
CRIME

Jovem é morto a tiros após ser atraído para emboscada na Bahia

Vítima foi identificada como Cristian Diniz da Conceição Barbosa.

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

09/01/2026 - 17:44 h
Imagem ilustrativa da imagem Jovem é morto a tiros após ser atraído para emboscada na Bahia
-

Um rapaz de 20 anos, identificado como Cristian Diniz da Conceição Barbosa, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira, 8, após cair em uma emboscada no bairro Nova Esperança, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.

O homicídio ocorreu por volta das 19h50, na Avenida Mário Ventura, em frente a um condomínio residencial. De acordo com a Polícia Civil, Cristian chegou ao local pilotando uma motocicleta e estacionou em frente ao condomínio. Na portaria, ele questionou sobre um suposto pedido, mas foi informado pelo porteiro de que não havia nenhuma solicitação.

Ao retornar para a moto, o jovem foi surpreendido por dois homens, também em uma motocicleta, que efetuaram diversos disparos e fugiram em seguida.

Entrega de drogas

Ainda segundo relatos colhidos pela polícia, a vítima realizava entregas de drogas utilizando a motocicleta e recebia pagamentos por meio de transferências bancárias. A informação, no entanto, será apurada durante as investigações.

A Polícia Civil aponta que o crime tem indícios de ligação com o tráfico de drogas. O celular da vítima foi recolhido no local e será analisado.

Policiais militares foram acionados, isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a remoção do corpo para necropsia.

Investigação

As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana. Imagens de câmeras de segurança do condomínio podem contribuir para a identificação dos autores do crime.

x