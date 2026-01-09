Policiais encontram três corpos em cemitério clandestino; entenda

Viatura da Polícia Militar de Santa Catarina - Foto: Divulgação | PMSC

Equipes especializadas da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) localizaram ao menos três corpos em uma área de mata no morro da Boa Vista, na cidade de São José, na manhã desta sexta-feira, 9. Os agentes foram mobilizados após o recebimento de denúncia de que o local era utilizado como um cemitério clandestino.

As equipes do Batalhão de Polícia de Choque e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) encontraram os corpos enterrados a cerca de um metro e meio de profundidade, na parte alta do morro. A operação contou com apoio do Canil e do 7º Batalhão da PM.

A área foi isolada para preservar possíveis vestígios e permitir que as Polícias Civil e Científica conseguissem realizar os procedimentos legais, que incluem a perícia e o recolhimento dos corpos encontrados.