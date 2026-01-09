Menu
HOME > POLÍCIA
CHOCANTE

Policiais encontram três corpos em cemitério clandestino; entenda

Corpos foram enterrados a cerca de um metro e meio de profundidade

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

09/01/2026 - 18:35 h
Viatura da Polícia Militar de Santa Catarina
Viatura da Polícia Militar de Santa Catarina -

Equipes especializadas da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) localizaram ao menos três corpos em uma área de mata no morro da Boa Vista, na cidade de São José, na manhã desta sexta-feira, 9. Os agentes foram mobilizados após o recebimento de denúncia de que o local era utilizado como um cemitério clandestino.

As equipes do Batalhão de Polícia de Choque e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) encontraram os corpos enterrados a cerca de um metro e meio de profundidade, na parte alta do morro. A operação contou com apoio do Canil e do 7º Batalhão da PM.

Leia Também:

Briga de bar acaba com idoso morto a facadas no interior da Bahia
Inovação? TCP constrói telhado “anti-drone” para barrar ação policial
Líder do CV em Salvador que fez família refém ao ser preso não volta de 'saidinha'

A área foi isolada para preservar possíveis vestígios e permitir que as Polícias Civil e Científica conseguissem realizar os procedimentos legais, que incluem a perícia e o recolhimento dos corpos encontrados.

