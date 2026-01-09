Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DO MISTÉRIO

Empresário baiano desaparecido há 18 dias é encontrado morto

Homem desapareceu no dia 22 de dezembro de 2025

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

09/01/2026 - 21:05 h | Atualizada em 09/01/2026 - 21:37
Vil ficou desparecido por 18 dias
Vil ficou desparecido por 18 dias -

O desaparecimento do empresário Vil Castro Pires, de 54 anos, terminou em tragédia, nesta sexta-feira, 9, quando seu corpo foi encontrado a cerca de 200 metros de sua residência, no bairro Salobrinho, em Ilhéus, no sul do estado. Ele estava desaparecido desde 22 de dezembro de 2025.

Familiares informaram que Vil havia saído de casa, por volta das 7h da manhã, do dia 22 de dezembro, sem levar documentos, celular ou veículo, o que aumentou a preocupação de parentes e amigos. Foram 18 dias de desaparecimento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo os familiares, o empresário estava enfrentando episódios de depressão nos últimos meses, e lamentou profundamente a perda. Durante o período de desaparecimento, amigos e parentes realizaram buscas e divulgaram apelos em busca de informações.

As investigações

Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para realizar a perícia e encaminhar o corpo para exames laboratoriais, que vão confirmar oficialmente a identidade e apontar a causa da morte.

Leia Também:

Vulgo "Cangaço": chefão do tráfico na Bahia é preso no Rio de Janeiro
Filho de vereador é executado a tiros por homem em BMW
Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto dentro da própria casa

A polícia informou que nenhuma hipótese está descartada, incluindo a possibilidade de homicídio, e reforçou que o caso segue sob investigação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corpo encontrado depressão desaparecido HOMICÍDIO ilhéus investigação perícia Polícia Civil Salobrinho Vil Castro Pires

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vil ficou desparecido por 18 dias
Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

Vil ficou desparecido por 18 dias
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

Vil ficou desparecido por 18 dias
Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

Vil ficou desparecido por 18 dias
Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

x