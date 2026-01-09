Empresário baiano desaparecido há 18 dias é encontrado morto

Vil ficou desparecido por 18 dias - Foto: Reprodução Redes Sociais

O desaparecimento do empresário Vil Castro Pires, de 54 anos, terminou em tragédia, nesta sexta-feira, 9, quando seu corpo foi encontrado a cerca de 200 metros de sua residência, no bairro Salobrinho, em Ilhéus, no sul do estado. Ele estava desaparecido desde 22 de dezembro de 2025.

Familiares informaram que Vil havia saído de casa, por volta das 7h da manhã, do dia 22 de dezembro, sem levar documentos, celular ou veículo, o que aumentou a preocupação de parentes e amigos. Foram 18 dias de desaparecimento.

Ainda segundo os familiares, o empresário estava enfrentando episódios de depressão nos últimos meses, e lamentou profundamente a perda. Durante o período de desaparecimento, amigos e parentes realizaram buscas e divulgaram apelos em busca de informações.

As investigações

Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para realizar a perícia e encaminhar o corpo para exames laboratoriais, que vão confirmar oficialmente a identidade e apontar a causa da morte.

A polícia informou que nenhuma hipótese está descartada, incluindo a possibilidade de homicídio, e reforçou que o caso segue sob investigação.