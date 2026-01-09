Menu
POLÍCIA
EXECUÇÃO BRUTAL

Filho de vereador é executado a tiros por homem em BMW

Crime foi registrado por câmeras de segurança

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

09/01/2026 - 20:17 h
Matheus trabalhava em uma farmácia
Matheus trabalhava em uma farmácia -

O jovem Matheus Reis, de 25 anos, filho do vereador Zé Paulo, foi executado a tiros, na quinta-feira, 8, em frente a uma distribuidora no bairro Dalva II, em Luziânia (GO). O crime foi cometido por Paulo Henrique Telles Mathne Marinho, de 26, conhecido como Red.

De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás, Paulo Henrique estava em um veículo BMW branco, quando se aproximou de Matheus, iniciou uma luta corporal e efetuou diversos disparos. Ele fugiu logo em seguida.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor espanca a vítima antes de atingi-la. O jovem ainda tentou se defender, mas caiu no chão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia, onde a morte foi confirmada.

O delegado Fellipe Guerrieri, da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), informou que o local foi periciado e que testemunhas estão sendo ouvidas. A autoria do crime já foi identificada, mas a motivação ainda está sendo investigada.

Suspeito foi identificado como Paulo Henrique Telles Mathne Marinho
Suspeito foi identificado como Paulo Henrique Telles Mathne Marinho | Foto: Reprodução

Em nota nas redes sociais, o vereador Zé Paulo lamentou a morte do filho. “Ô meu filho, tão novo… Vai com Deus e que ele te receba de braços abertos!”. A mãe de Matheus, Silvia Fernandes, também se manifestou. "Deus, obrigada por me emprestar seu filho. Hoje, com muita dor, devolvo ele em teus braços".

Suspeito chegou ao local em uma BMW
Suspeito chegou ao local em uma BMW | Foto: Reprodução

O prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto, se solidarizou com a família de Matheus. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com toda a família e amigos, desejando força, fé e conforto. Que Deus receba Matheus em Sua Luz e traga consolo aos corações enlutados".

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer todas as circunstâncias do assassinato de Matheus Reis e responsabilizar o autor, Paulo Henrique.

