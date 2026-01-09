Homem é preso com mais de 100 crânios após violar cemitério histórico

Jonathan Christ Gerlach, de 34 anos - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um homem identificado como Jonathan Christ Gerlach, de 34 anos, foi preso nos Estados Unidos, na última terça-feira, 6, acusado de profanar um cemitério histórico e guardar mais de 100 crânios humanos, além de outros restos mortais. O suspeito mantinha uma coleção na residência em que morava, na Filadélfia, no estado da Pensilvânia.

A investigação aponta que ele violou mais de 25 mausoléus e túmulos do Cemitério Mount Moriah, de 1855, considerado o maior do país em estado de abandono. Ao todo, o local abriga cerca de 150 mil sepulturas.

A polícia, que definiu o caso como "um filme de terror que ganhou vida", afirmou que os alvos de Gerlach eram mausoléus e jazigos subterrâneos.

Ainda segundo a investigação, que durou cerca de um mês, os casos vinham acontecendo desde o início de novembro. Na casa do homem e no depósito também foram encontradas joias, que a polícia investiga se estão ligadas às sepulturas violadas, segundo informações do New York Post.

Tanner Rouse, promotor do condado de Delaware e porta-voz do caso, detalhou como foram encontrados os restos mortais: “Eles estavam em vários estados de conservação. Alguns estavam pendurados, por assim dizer. Alguns estavam remontados, outros eram apenas crânios em uma prateleira”.

“Dada a enormidade do que estamos vendo e a completa falta de uma explicação razoável, é difícil dizer neste momento, exatamente o que aconteceu. Estamos tentando descobrir” acrescentou Rouse.

Como a polícia encontrou o suspeito?

A polícia chegou até Jonathan Gerlach após a análise de imagens de câmeras de segurança da região.

Na terça-feira, o carro dele foi avistado nas proximidades do cemitério, quando ele foi visto saindo do local com um saco de estopa e um pé de cabra. Ele foi preso quando voltava para o carro.

Segundo as autoridades, foram encontrados ossos no banco traseiro do veículo. Já detido, ele confessou que havia levado cerca de 30 conjuntos de restos mortais humanos e indicou quais túmulos violou para ter acesso aos cadáveres.

No momento, ele está preso sob fiança de US$ 1 milhão e enfrenta um total de 496 acusações. Dessas, 100 dizem respeito ao abuso de cadáver, outras 100 de furto, 100 de receptação de bens roubados e as demais por invasão de propriedade e de profanação intencional de um monumento.