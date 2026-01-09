FORA DE CAMPO
Ex-árbitro da Premier League é condenado por pornografia infantil
David Coote recebeu pena de nove meses, convertida em trabalho voluntário, após decisão da Justiça inglesa
Por Redação
A Justiça condenou o ex-árbitro da Premier League David Coote a nove meses de prisão após considerá-lo culpado por posse de imagens de pornografia infantil. Apesar da sentença, a pena de detenção foi convertida em trabalho voluntário não remunerado, conforme decisão judicial.
Durante a audiência, a juíza Nirmal Shant destacou a gravidade do crime e fez um alerta sobre o impacto real desse tipo de delito. “Quem comete esse tipo de delito precisa compreender que há uma criança real envolvida, que sofre danos concretos”, afirmou.
O caso ganhou novos contornos após a divulgação de um vídeo em que Coote fazia comentários depreciativos sobre Jürgen Klopp, então técnico do Liverpool. A repercussão das imagens levou à abertura de investigações mais amplas, que resultaram na apreensão de dispositivos eletrônicos pertencentes ao ex-árbitro, onde o material ilegal foi encontrado.
Em decorrência do episódio, David Coote foi demitido em 2025 pela PGMOL, entidade responsável pela gestão dos árbitros de futebol na Inglaterra. A decisão marcou o fim de sua carreira no alto nível da arbitragem inglesa.
A defesa do ex-árbitro alegou que ele enfrentou sérias dificuldades pessoais e profissionais desde o início do caso. Segundo os advogados, há cerca de 11 meses Coote deixou de consumir drogas e passou a trabalhar como entregador enquanto aguardava o desfecho do processo judicial.
