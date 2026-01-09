Brasil fará minitorneio com seleções da Copa antes da lista final

Seleção Brasileira participará da "Road to 26 Series" nos Estados Unidos em março - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

A preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 contará com um compromisso especial na última Data Fifa antes do torneio. O Brasil participará de um “minitorneio” internacional em março, etapa que antecede a convocação final do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial.

O evento foi oficializado nesta quinta-feira, 8, com o nome de “Road to 26 Series” e reunirá Brasil, Colômbia, França e Croácia em quatro amistosos disputados nos Estados Unidos. As partidas acontecerão durante a Data Fifa de março, considerada a última janela internacional antes da Copa.

De acordo com a programação divulgada pela organizadora, a seleção brasileira entra em campo no dia 26 de março para enfrentar a França, em Boston. No mesmo dia, Colômbia e Croácia se enfrentam em Orlando. Três dias depois, França e Colômbia jogam em Washington, enquanto o encerramento da série de amistosos ocorre em 31 de março, com o duelo entre Brasil e Croácia, novamente em Orlando.

Apesar do formato de torneio, a iniciativa não altera o planejamento já traçado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As partidas contra França e Croácia, inclusive, já haviam sido anunciadas anteriormente como parte da reta final de preparação da seleção para a Copa do Mundo.

Antes da estreia no Mundial, o Brasil ainda deverá realizar outros amistosos. A expectativa é de um jogo de despedida em solo brasileiro no fim de maio, com adversário e local ainda indefinidos, além de uma partida já nos Estados Unidos. A organização desse último compromisso também ficará a cargo da mesma empresa responsável pelo “Road to 26 Series”.

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra Marrocos, em Nova York. Na sequência, enfrenta o Haiti em 19 de junho, na Filadélfia. O último compromisso da fase de grupos será no dia 24, diante da Escócia, em Miami.