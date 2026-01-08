Menu
ESPORTES

Ex-capitão da Seleção assume SAF de clube com aporte de R$ 140 milhões

Multicampeão e ex-capitão da Seleção promete investimentos e reestruturação

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

08/01/2026 - 20:41 h
Ronaldinho Gaúcho e Emerson Rosa em campo pela Seleção Brasileira
Ronaldinho Gaúcho e Emerson Rosa em campo pela Seleção Brasileira -

Ex-capitão da Seleção Brasileira e multicampeão, Emerson Rosa é o novo dono da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Brasil de Pelotas, que teve 90% adquirida pelo Consórcio Xavante. A associação promete investimentos superiores a R$ 140 milhões em 10 anos e é composta pelas empresas VEX Capital e Greenfield Partners.

Revelado pelo Grêmio, Emerson Rosa defendeu grandes clubes da Europa como Real Madrid, Roma, Milan, Juventus, Bayer Leverkusen, conquistando a Copa América, em 1998, e Copa das Confederações em 2005, pela Seleção Brasileira. O ex-jogador também disputou as Copas do Mundo de 1998 e 2006.

"Queremos dar continuidade a um trabalho vencedor, foi assim que acabamos o 2025. A gente sabe que o elenco está curto, muitos jogadores já tinham outros compromissos antes da nossa chegada, mas tenho certeza que vamos fazer um excelente trabalho", disse o dirigente após visitar o estádio Bento Freitas pela primeira vez após a compra.

Primeiro campeão gaúcho, o Brasil de Pelotas vai disputar a Série D do Brasileirão nesta temporada e a segunda divisão do Gaúchão. O planejamento do Consórcio Xavante para o próximo quinquênio é conquistar o acesso à elite do estadual e colocar a equipe na Série B do Brasileiro.

"Um bom filho à casa torna, já tive a possibilidade de rodar em outros lugares, então hoje é uma honra estar aqui à frente do clube", completou Emerson Rosa.

O ex-jogador foi campeão brasileiro pelo Grêmio em 1996, conquistou duas Copas do Brasil, dois Campeonatos Gaúchos e uma Recopa Sul-Americana. No seu retorno ao país natal, Emerson reforçou o Santos, clube em que encerrou sua carreira.

x