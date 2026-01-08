Menu
MUNDO
QUEDA TOTAL

Irã fica sem internet durante protestos que já somam 36 mortos

País vive maior onde de manifestações desde 2022

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

08/01/2026 - 20:20 h
Protestos no Irã já duram 12 dias
A internet no Irã sofreu uma interrupção total na tarde desta quinta-feira, 8, após apagões serem registrados em diversas partes do país, de modo que até sites governamentais e de agências estatais estão fora do ar. O problema acontece em meio ao 12º dia de protestos contra o atual governo, a maior onda de manifestações desde 2022.

A informação foi confirmada pela plataforma NetBlocks, especializada no monitoramento global do ciberespaço, e por organizações iranianas de direitos humanos.

As informações sobre a causa da queda da internet ainda são conflitantes, de modo que não se sabe se a internet foi cortada por ordem do governo do aiatolá Ali Khamenei. Contudo, páginas no Telegram afirmam que o desligamento foi uma decisão do Comando Cibernético da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-CEC), instituição ligada ao regime.

Onda de protestos no Irã se espalha e Trump faz ameaça violenta
Trump ameaça intervir no Irã após mortes em protestos
França decide sobre acordo comercial entre União Europeia e Mercosul

Onda de protestos

Desde dezembro de 2025, os iranianos têm ido às ruas diariamente para protestar contra a situação econômica do país, que elevou o custo de vida dos cidadãos comuns

O presidente do país, Masoud Pezeshkian, chegou a ordenar que ministros escutassem as “reivindicações legítimas” das ruas, o que não aconteceu. Segundo dados da Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos (HRANA), a principal organização ligada aos direitos humanos iranianos, 34 manifestantes e dois agentes de segurança do Irã já morreram nos últimos dias.

O governo, por sua vez, classifica os protestos como uma tentativa de desestabilizar o país, acusando agentes internacionais, como os Estados Unidos, de financiarem as agitações no Irã.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou que estuda a possibilidade de intervir no país para “proteger iranianos”. Nesta quinta, o norte-americano voltou a dizer que o Irã pode ser atingido “muito duramente”, caso comece a matar manifestantes.

x